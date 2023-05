Alega ainda que o aumento do imposto é abusivo e repentino, considerando a prática uma ofensa aos princípios constitucionais do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade na administração pública.

Na ADI, o procurador argumenta que as leis complementares aprovadas em junho de 2022 pela Câmara Municipal, que aumentam os valores do metro quadrado das construções em determinados setores da cidade, bem como os valores do imposto de imóveis territoriais, seriam inconstitucionais por estarem em desacordo com art. 150, IV, da Constituição Estadual de Mato Grosso e violarem os princípios da vedação ao confisco e da capacidade contributiva.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) foi proposta pelo procurador Geral de Justiça de Mato Grosso, Deosdete Cruz Junior, em 17 de março. Na ação, o procurador pede a suspensão das leis que levaram ao aumento do IPTU em 2023 na cidade, pedido de liminar suspendendo a cobrança do imposto com reajuste.

Além disso, é preciso considerar que na quinta-feira o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) irá julgar se suspende o aumento do IPTU conforme pedido liminar do MPMT, mas o julgamento do mérito da ação, ou seja, a decisão sobre a inconstitucionalidade das leis que aumentaram o IPTU ainda não tem data para ocorrer.

Como em Rondonópolis são seis leis que definiram o aumento do IPTU, pode ser que haja um entendimento do Tribunal em definir que algumas sejam inconstitucionais e outras não. Ou seja, pode ser que o aumento seja mantido em alguns casos e não em outros. Assim, nem todos os contribuintes vão ter redução no valor do IPTU cobrado.

No caso de Rondonópolis, o aumento ocorreu com a aprovação em junho de 2022 de seis leis – Leis Complementares nº 384, 385, 386, 387, 388 e 389, todas de 23 de junho de 2022 – e, deste modo, a Justiça pode entender que a suspensão poderá incidir somente em parte dessas leis.

Muitos contribuintes de Rondonópolis seguem na expectativa quanto a decisão da Justiça sobre a suspensão do aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023. Com o julgamento da liminar marcado para acontecer nesta quinta-feira (11), ainda há quem prefira aguardar uma decisão antes de quitar o imposto.

A Prefeitura de Rondonópolis discorda que as leis sejam inconstitucionais e que houve aumento abusivo. A Procuradoria-geral do Município afirma confiar na improcedência da ação, “uma vez que diferente do que ocorreu em Cuiabá em que a Justiça noticiou aumentos de até 600%, em Rondonópolis, a grande maioria dos setores fiscais teve o IPTU atualizado apenas com base no índice inflacionário, com reajuste menor que 10%”.

Já a Câmara Municipal se manifestou favorável a ADI. Intimada a se pronunciar nos autos da ação, a Câmara respondeu informando como se deu o processo de votação do projeto encaminhado pelo Executivo e que concorda com a ação do MPMT.

Com isso, declarando a inconstitucionalidade das Leis 384, 385, 386, 387, 388 e 389 aprovadas no ano passado, uma vez que não foi apresentado um estudo econômico assinado por economista ou contabilista dos impactos gerados pelo aumento do IPTU.