A Rumo informou, nesta sexta-feira (19), que acaba de finalizar as obras do primeiro viaduto da Ferrovia de Integração de Mato Grosso. Localizada em Rondonópolis, a obra de arte passa por cima da BR-163 e foi construída sem interromper o tráfego intenso da rodovia. A nova ferrovia terá mais de 700 km ligando o Médio-Norte ao Sudeste do Estado, sempre em direção ao Porto de Santos (SP).

Segundo a empresa, o viaduto tem 107 metros de extensão e quatro vãos, sendo dois laterais com 23 metros de altura, e dois centrais com 30 metros de altura.

A obra envolveu 120 profissionais do setor de engenharia e construção, 50 equipamentos e não registrou nenhum acidente durante os 220 dias de trabalho. De material, foram utilizados 190 mil m³ de terra, 1.900 m³ de concreto e 250 toneladas de aço.

As partes pré-moldadas que compõem o viaduto foram deslocadas in loco, e as vigas foram movimentadas por guindastes com capacidade para içar 450 toneladas. Na área ambiental, a concessionária mapeou e acompanhou o resgate da flora e fauna locais em uma área total de 16 hectares, equivalente a 16 campos de futebol.

Ainda, de acordo com a Rumo, a entrega do viaduto faz parte de um cronograma dividido em módulos e com investimento total estimado entre R$ 14 e R$ 15 bilhões. Estima-se a geração de 186 mil empregos no Estado de Mato Grosso.