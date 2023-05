Um ofício encaminhado na tarde de ontem (22) solicitou ao Ministério da Previdência Social a emissão emergencial do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), que está bloqueado desde o dia 28 de março.

A expectativa é que se consiga ainda hoje (23) este CRP emergencial e o município, enfim, consiga receber repasses de verbas federais, bem como a liberação para movimentar recursos provenientes de convênios com a União.

O documento pedindo a emissão provisória do CRP para o Ministério da Previdência Social foi assinado pelo presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis (Impro), Roberto Carlos de Carvalho, e pela secretária municipal de Gestão de Pessoas, Carla Gonçalves de Carvalho.

Conforme apurou o A TRIBUNA, a solicitação emergencial foi ocasionada pela não liberação da certidão no sistema eletrônico do Ministério da Previdência Social, mesmo após serem encaminhadas todas as informações exigidas para a solução das pendências do município.

Vale lembrar que na sexta-feira (19), a Câmara de Vereadores aprovou, em segunda votação, os três projetos encaminhados pelo prefeito José Carlos do Pátio (PSB), visando atender as últimas exigências do Ministério da Previdência para liberar o CRP.