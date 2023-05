Também é aguardado ainda o projeto do cálculo atuarial, que o município já estaria em processo de conclusão. A aprovação pela Câmara Municipal de uma nova lei para adequar esta questão é uma exigência do Ministério da Previdência.

A informação apurada junto a alguns vereadores é de que minutas de projetos de Lei para serem encaminhadas à Câmara aguardavam somente a assinatura do prefeito. Estas minutas teriam sido elaboradas de forma consensual pelas equipes técnicas do Impro e da Prefeitura.

No entanto, até o término da Ordem do Dia, o Executivo não havia encaminhado mensagem alguma ao Poder Legislativo municipal relacionada a esta questão do CRP.

No entanto, até o término da Ordem do Dia, o Executivo não havia encaminhado mensagem alguma ao Poder Legislativo municipal relacionada a esta questão do CRP.

A Câmara Municipal de Rondonópolis está em compasso de espera para receber projetos encaminhados pelo prefeito José Carlos do Pátio (PSB) visando possibilitar o desbloqueio do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), que está suspenso pelo Ministério da Previdência Social desde o último dia 28 março.

O líder do prefeito na Casa de Leis, vereador Reginaldo Santos (SD), evitou confirmar uma data de envio. Mas, por outro lado, comentou que as equipes técnicas do Impro e Prefeitura estão avançando na construção das medidas para que o município possa atender as exigências do Ministério da Previdência Social para a liberação do CRP o mais rápido possível.

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador subtenente Guinancio, que chegou a falar na instauração de uma Comissão Especial de Investigação (CEI) na Casa de Leis, disse que vai esperar até hoje o envio das propostas.

“Caso não chegue, tomaremos as medidas necessárias no sentido de tentar evitar o caos. Não estamos dispostos a esperar ver que isso aconteça e depois a Câmara ser responsabilizada por algo que não tem culpa”, argumenta