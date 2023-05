Em resposta ao coletivo, criado este ano, que cobra a realização de eleição para a reitoria da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), a reitora pro-tempore, professora Analy Castilho Polizel de Souza, disse que, antes disso, é necessário concluir o processo de emancipação e autonomia da instituição, criada há cinco anos.

“Antes de chamar eleição para reitoria, temos que concluir o processo legal para nos tornarmos uma universidade autônoma. Não podemos atropelar o processo legal”, afirmou a reitora Analy Polizel, que esteve ontem (22) no A TRIBUNA na companhia de parte dos pró- reitores.

Segundo ela, para a conclusão do processo de emancipação e autonomia da UFR, desmembrada da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e que teve a sua lei de criação em 20 de março de 2018, é necessário ainda a aprovação do Regimento Interno e o concurso para a contratação dos primeiros servidores da instituição.

“Já instituímos neste mês (dia 15), através do Conselho Superior Universitário (Consuni), que tem os representantes de todos os segmentos da comunidade, a comissão de elaboração do regimento. Nesta terça (23), o Consuni vai apreciar e definir o calendário de elaboração e aprovação”, informou Polizel.

Outra situação considerada essencial, segundo ela, está na realização do concurso, “que teve a liberação somente no final do mês passado do Ministério da Educação para a realização do certame para a contratação de 70 servidores para a UFR”, acrescentou.