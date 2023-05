A assembleia geral extraordinária da União Rondonopolitana das Associações de Moradores de Bairros (Uramb), que analisaria neste sábado (6), a partir das 14h, os recursos de impugnação do resultado das eleições para presidentes dos bairros Conjunto São José e Vila Operária, foi suspensa por força de liminar expedida nesta sexta-feira (5), pela juíza Tatyana Lopes de Araújo Borges, do 2º Juizado Especial de Rondonópolis.

As eleições unificadas da Uramb foram realizadas no dia 26 de março. Conforme o A TRIBUNA já informou, as chapas encabeçadas por Geraldo Pajé e Manelão, Conjunto São José e Vila Operária, respectivamente, entraram com recurso pedindo a anulação do resultado. A alegação é de que diversas fraudes teriam sido cometidas pelas chapas vencedoras, comprometendo a lisura do processo.

No Conjunto São José, o vereador Investigador Gerson (MDB), que disputava a reeleição, ficou na apuração com 442 votos contra 380 de Geraldo Pajé, uma diferença de 62 votos. Na Vila Operária, Jaci Terra venceu por uma diferença ainda menor, 34 votos. Ela teve 282 votos e o seu adversário, o Manelão, apareceu com 248.