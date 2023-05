A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Geane Lina Teles, está cobrando que o engenheiro civil Carlos Vinícius Araújo, popularmente conhecido como Carlinhos, faça uma retratação com um grupo de mães de filhos portadores do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), que são funcionárias da Prefeitura.

Carlinhos, que é filho do prefeito José Carlos do Pátio (PSB), envolveu-se em uma calorosa discussão nas galerias do plenário da Câmara Municipal com um grupo de mães de filhos autistas que aguardavam, na tarde de anteontem (24), a votação de um projeto encaminhado pelo Executivo municipal, que tratava da redução da jornada de trabalho delas, sem alteração no salário.

O projeto encaminhado pelo Executivo previa redução em 30% da jornada de trabalho, diferente do que foi já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que garante 50%.

A sindicalista, que acompanhava a votação do projeto ao lado das mães de autistas que são servidoras municipais, considerou a cena, que teria sido provocada pelo filho do prefeito, por não ter gostado de críticas feitas por elas à gestão municipal, como lamentável. A discussão foi gravada e logo ganhou as redes sociais, gerando muitas críticas à postura de Carlinhos.

Geane ressaltou que as mães estavam na Câmara lutando por um direito delas já reconhecido pelo STF, uma redução da carga horária de trabalho, sem a redução de salário, para que consigam dedicar tempo para acompanhar o tratamento dos filhos.

“Esse rapaz estava descontrolado. Falando alto até com mãe que estava com criança no colo. Elas não fizeram nada demais, estavam no direito da liberdade de pensamento e de expressão. A postura desse moço foi condenada até por vereadores da base”, observou a líder sindical.