A Diocese de Rondonópolis-Guiratinga já tem funcionando, desde o último dia 18 de maio, quando foi lembrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, uma nova Comissão Diocesana de Proteção e Tutela de Crianças, Adolescentes e Pessoas Vulneráveis.

O anúncio e nomeação oficial foram feitos pelo bispo diocesano, Dom Maurício da Silva Jardim, em um vídeo apresentado durante a premiação do concurso textual da versão 2023 do evento Faça Bonito, realizado anualmente pela Pastoral da Mulher Marginalizada (PMM), para marcar o 18 de maio, envolvendo estudantes do ensino fundamental de escolas públicas.

No documento audiovisual, Dom Maurício explicou que o “momento único” da instalação da Comissão é uma resposta ao apelo do papa Francisco, feito em 7 de maio de 2019, através da Carta Apostólica “Vós sois a Luz do Mundo”, propondo a formação universal dessas comissões diocesanas como, uma providência prática e concreta da Igreja na defesa e tutela “daqueles que são os prediletos do Senhor”.

O bispo detalhou ainda que os estudos para organização, formação e nomeação da comissão foram iniciados, por um grupo de trabalho nomeado por ele, em fevereiro desse ano.

PREVENÇÃO E DENÚNCIA – No vídeo, padre Erivelton de Almeida Postil, coordenador da Comissão, fez a leitura do Decreto episcopal que instalou o grupo. Segundo o documento o objetivo da ação é facilitar que as pessoas que estejam “cientes desses abusos, possam informar as autoridades da Igreja” e garantir que essas informações “sejam convenientemente estudadas e que as medidas necessárias sejam tomadas em tempo hábil, evitando o silêncio e a ocultação desses crimes quando ocorrem”.

O Decreto também reitera as considerações do Papa de que os crimes sexuais “ofendem Nosso Senhor, causam danos físicos, psicológicos e espirituais às vítimas e prejudicam a comunidade dos fiéis”; e que, para que não mais ocorram é necessária “uma conversão contínua e profunda dos corações, acompanhadas de ações concretas e eficazes”, que envolvam todos os membros da Igreja.

O Decreto destaca que é necessário um esforço especial no trabalho de informação e prevenção “para que todas as instituições católicas e áreas eclesiais que realizam seu trabalho pastoral nesta Diocese, sejam um lugar seguro e livre de abuso sexual e de autoridade, principalmente para menores e pessoas vulneráveis que participam de todas as suas atividades”.