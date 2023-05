O ministro da Educação, Camilo Santana, estará em Rondonópolis no próximo dia 18 para participar da inauguração do bloco de medicina – Centro de Saúde – da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

A presença do ministro foi confirmada pela reitora Analy Polizel, que acrescentou que na ocasião será também inaugurado o microrrevestimento asfáltico do campus e o calçamento externo com acessibilidade. O evento está marcado para acontecer às 13h.

“É um momento importante essa inauguração, pois a construção do bloco de medicina acabou demorando em função de vários problemas ocorridos”, destacou a reitora que enfatizou ainda que a universidade já deu andamento às licitações para compra e mobiliário e equipamentos para que o bloco de medicina possa passar a atender ao curso.