Além da escola, que é bancada com verbas municipais e estaduais, a aldeia conta com um posto de saúde que atende durante todo o dia e as emergências no período noturno.

Sônia Rosa Borcardt, natural de Matelândia-PR, no ano de 2000 e na época com 26 anos, foi trabalhar nessa aldeia como técnica de enfermagem. Lá, conheceu Marcelo Cogoiepa, um jovem Bóe-Bororo de 17 anos e de imediato se tornaram amigos.

Os povos indígenas estão buscando cada vez mais participar do mercado de trabalho como uma forma de se adaptarem às mudanças e conquistarem novas oportunidades. No entanto, essa inserção no mercado de trabalho é desafiadora e muitas vezes enfrentam obstáculos, como a falta de qualificação profissional e preconceito.

A estrutura de saúde conta com quatro técnicos de enfermagem e quatro agentes de saúde, quatro motoristas (todos indígenas), um enfermeiro que fica os primeiros 15 dias na aldeia e é indígena da etnia Umutina, um médico da equipe que fica em rotatividade por 15 dias em outras aldeias e cinco dias na Tadarimana, uma dentista que fica cinco dias na aldeia e mais um médico do município que atende na aldeia uma vez por semana.

Preocupada com o futuro dos jovens da aldeia e com o objetivo de prepará-los para o mercado de trabalho, Sônia, desde 2020, com o apoio da amiga indígena Elizete Borobó Rondon, 39, teve a iniciativa de formar um grupo de mulheres na aldeia para que tivessem mais força para serem ouvidas. Desde o início, o grupo trabalha com o objetivo de incentivar a educação, a capacitação e a inserção no mercado de trabalho dos indígenas.

Em 2020, com o apoio do professor Paulo Isaac (UFR), esse grupo de mulheres indígenas se transformou em uma associação com o nome de Areme Ere Are, que significa; Mulheres, Sol e Lua, e hoje conta com 24 mulheres da aldeia em seu quadro.

“Hoje, o jovem quer trabalhar, não quer mais ficar em casa ocioso porque as coisas mudaram, antigamente tinha muita coisa para fazer; caçar, pescar, os enfeites que os homens tinham que fazer dentre outras coisas. Hoje isso está muito limitado, não é mais como era antes e aqui não tem como todo mundo trabalhar, então, muitos jovens estão indo para a cidade em busca de trabalho, é uma questão de sobrevivência, para manter uma família ele não consegue mais só através da caça e da pesca como já foi no passado” afirma Sônia, e acrescenta: “Penso que as maiores dificuldades que um indígena enfrenta ao procurar um trabalho é a falta de qualificação e o preconceito, que apesar de existir, há muitas portas abertas”.

Segundo Sônia e Elizete, eles pedem cursos na área de informática, de corte e costura, cortes de cabelo, manicure, na área da saúde, dentre outros, além de apoio logístico para acesso à faculdade e cursos técnicos na cidade, como transporte ou até mesmo uma casa de apoio na cidade para abrigá-los durante os estudos.

Com a associação, a aldeia Tadarimana tem sido capaz de oferecer alguns cursos de capacitação profissional dentro e fora da aldeia, encontrando apoio no poder público municipal, através da Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação (Seciti). Recentemente foram oferecidos os cursos de panificação, produção de bolos e de bijuterias com penas sintéticas, já que não podem mais utilizar penas de animais silvestres.

A Seciti, em parceria com a Secretaria de Ação Social, através do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), tem envidado esforços para melhorar a assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo cursos que gerem renda e agora também com programas de fomento para que possam iniciar pequenos negócios.

A secretária de Ciência Tecnologia e Inovação, Neiva Terezinha de Cól, se mostra muito empolgada com a inclusão dos indígenas da aldeia Tadarimana nesses programas, e acredita que será muito bom esse apoio a eles para a inserção no mercado de trabalho, no pequeno empreendedorismo e ao mesmo tempo valorizando-os em sua cultura, e salienta que: “Nossos programas estão abertos para toda a comunidade, mas nós precisamos prioritariamente atender as pessoas que estão mais vulneráveis e por isso é muito importante a parceria com os Cras, porque eles têm o mapeamento dos locais e os cidadãos que mais precisam, lógico que o cidadão precisa querer passar por um processo de qualificação, e nós percebemos o quanto eles querem, por isso, vamos continuar atendendo e fortalecendo essa comunidade indígena”.

Segundo Neiva, já está em andamento o curso de inclusão digital com transporte gratuito oferecido pelo município para 12 alunos indígenas, já que esse curso é realizado na cidade no Núcleo de Conselhos da Seciti, e já tem outros cursos na programação que serão levados para dentro da aldeia como o de assistente administrativo e curso de cerâmica, este será ministrado por uma indígena que é especializada nessa arte.

Sobre a associação, Neiva diz que: “Os povos indígenas já têm em suas culturas uma forma de organização milenar, que são repassadas pelos anciãos e caciques que são procurados para dar orientações, essa forma de organização é muito mais latente neles até do que em nós, e essa associação é mais uma forma de levar benefícios para eles, de buscar qualificação. Eu me comprometi pessoalmente com a Sônia de levar lá um curso de corte e costura e vou me empenhar muito para concretizar isso”.

Outro ponto destacado pela secretária, é que, além dos cursos, existe um passo muito importante para quem quer empreender que é o acesso ao crédito de uma maneira um pouco mais facilitada, e quem pode ter acesso a esse crédito, que é disponibilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico são as pessoas que passam pela qualificação dos cursos oferecidos e se adaptem aos critérios estabelecidos.

Paulo Augusto Mário Isaac, doutor em Antropologia pela PUC-SP, trabalha com os povos indígenas do MT, especialmente com o Bóe-Bororo e Terena desde 1990. É professor aposentado da UFMT, afirma que cada sociedade tem necessidades diferentes, de acordo com o ambiente em que vive e as necessidades que possui.

Os jovens indígenas Bóe-Bororo, que vivem em contato constante com outras etnias, já não vivem na floresta e conhecem o modo de produção global, consumindo produtos industrializados e fazendo uso da tecnologia moderna.

No entanto, ainda assim são pessoas que pertencem à humanidade e desfrutam das produções culturais de sua própria cultura e da cultura mundial.

“Se a profissão de pescador, caçador e coletor não satisfaz às suas necessidades, ele tem que trabalhar onde lhe oferecem um trabalho para ganhar o seu sustento. Café, açúcar, sal e todos os alimentos que ele não encontra na reserva indígena ele tem que comprar. Então precisa trabalhar”, pontua ele, e continua: “A humanidade é composta de homens, mulheres e outros gêneros diversos oriundos da categoria masculino e feminino. O trabalho, assim como essa categoria linguística humanidade, gênero etc. é uma construção histórica. O que é o trabalho? Se o trabalho é a transformação de uma coisa em outra pelo uso da inteligência e da força humana, então, todas as sociedades ingressam no mercado de trabalho quando, historicamente, aparece o mercado em sua vida. Mas, nem tudo é mercado. O mercado é uma invenção capitalista, real, mas não única. “

Indagado sobre como a busca de formação e capacitação no mercado de trabalho tradicional pode contribuir para a melhoria das condições socioeconômicas das comunidades indígenas e para a preservação e revitalização da cultura e tradições, Paulo Isaac foi enfático: “Cada povo tem direito de construir a sua própria história, que no fundo é também a história do contato. Ninguém pode e nem tem o direito de dizer o que é melhor para esse ou aquele povo. Temos o dever de garantir-lhes a sua autodeterminação e a sua autonomia. A cultura não se revitaliza porque ela jamais perde o seu vigor. Ao agregar novos conhecimentos e tecnologias, os povos ampliam os seus conhecimentos, aumentam o seu vigor e caminham para uma vida melhor”.

As diferenças culturais e o preconceito afetam diretamente as relações de trabalho, apesar de a Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 7º reiterar “a igualdade de direitos entre todos os trabalhadores, urbanos, rurais e outros”, com a proibição de “diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”.

O Estatuto do Índio (Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973) é mais específico, ao garantir, para os indígenas “não isolados”, os mesmos direitos trabalhistas e de previdência social a todos os cidadãos brasileiros. Também prevê o direito à adaptação das condições de trabalho aos usos e costumes da comunidade a que pertencer o indígena.