A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Geane Teles, teme que a demora para solucionar a suspensão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do município, pelo Ministério da Previdência Social, possa ocasionar atraso no pagamento de salários do funcionalismo público.

“Precisa resolver rápido esta questão do CRP. Quanto mais o prefeito Zé Carlos embroma para resolver, quem vai padecer é a população, com a falta de serviços sem recursos para serem custeados”, alertou a sindicalista.

“Este mês ainda consegue tapar os ‘furos’ com recursos próprios mas, sem a entrada dos repasses federais, a situação logo deve ficar muito complicada, inclusive faltando dinheiro para fechar a folha”, completou.

Ela citou que os primeiros servidores que podem “pagar” pela demora em resolver a questão do bloqueio do CRP são agentes comunitários de saúde, de endemias, médicos e enfermeiros que trabalham em programas que recebem recursos federais.

Entre as medidas que poderiam resolver o imbróglio, segundo ela, estão o pagamento de uma diferença de alíquota R$ 1,5 milhão ao Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis (Impro) e o envio para a Câmara de projetos visando promover as adequações exigidas pelo sistema eletrônico do Ministério da Previdência, com o da atualização do cálculo atuarial.

“Infelizmente, a Câmara ficou esperando e o prefeito não enviou”, lamentou Geane. “A informação é de que está buscando encontrar uma forma de tentar reduzir o valor. Para isso ocorrer, terá de descumprir normas. Pois, o cálculo atuarial é feito conforme parâmetros do Ministério da Previdência. Portanto, caso Rondonópolis consiga, terá que mudar de todos os municípios do país que têm regimes próprios de previdência”, avaliou a sindicalista.

Geane completou a informação dizendo que a forma que o prefeito José Carlos do Pátio tem para reduzir o cálculo atuarial é realizando concurso público.

Ela destacou que o número de servidores efetivos do município está muito abaixo da quantidade de servidores comissionados e contratados e que isso vem causando prejuízos para a previdência municipal.

“Essa balança está descompensada e há a necessidade de se fazer um concurso público. Só assim, o Impro terá mais receita”, argumenta a presidente do sindicato.

Geane relembrou que, em setembro de 2022, o Ministério Público deu prazo de 120 dias para que a Prefeitura realizasse o concurso público, o que não aconteceu até o momento.

O alerta sobre a necessidade urgente de concurso público no Município vem sendo feito constantemente tanto pelo Sispmur como pelo Impro.

Recentemente, como mostrou em reportagem o A TRIBUNA, o Impro afirmou que a falta de concurso público em conjunto com excesso de aposentadorias e pensões geram como consequência aumento ano após ano dos valores das alíquotas previdenciárias para o Município.