Os vereadores aprovaram, durante a sessão ordinária de ontem (17), três projetos encaminhados pelo prefeito José Carlos do Pátio (PSB) para atender as exigências do Ministério da Previdência Social para a regularização do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do município pelo Ministério da Previdência Social, que está cancelado desde o último dia 28 de março.

Encaminhado em regime de urgência, os três projetos foram para votação em bloco e aprovados por unanimidade, com 18 votos dos vereadores presentes no plenário. Os projetos aprovados tratam das alíquotas do cálculo atuarial e de regulamentação de benefícios previdenciários.

Com a aprovação das proposituras, que segundo informações foram construídas em conjunto por técnicos da Prefeitura e do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis (Impro), a expectativa é que enfim o município consiga resolver as sete pendências que ainda restam no sistema eletrônico do Ministério da Previdência Social.

Outras duas pendências foram superadas com o pagamento feito pela Prefeitura da diferença de alíquota para o Impro, que ocorreu na sexta-feira, após conseguir reduzir a diferença do valor inicial de cerca de R$ 1,5 milhão para em torno de R$ 1,1 milhão.

Contudo, a reportagem apurou que a previsão dos vereadores no que diz respeito à regularização do CRP do município, se dará somente após o sistema eletrônico ser abastecido com informações exigidas pelo Ministério da Previdência e levará entre 10 a 15 dias ainda.

SÓ OS TRÊS

Os projetos considerados saneadores das pendências que impedem o município a voltar a ter a certidão foram os únicos encaminhados pelo Executivo que entraram na pauta da sessão de ontem.

Aliás, na sessão da semana passada, segundo apurou a reportagem, por decisão do presidente da Casa, vereador Junior Mendonça (PT), outros projetos do Paço Municipal também não foram à votação no plenário.

Pelo que se apurou, a medida foi adotada para garantir que o prefeito encaminhasse à Casa de Leis os projetos voltados para garantir que o município fizesse as correções exigidas pelo Ministério da Previdência Social para voltar a emitir o CRP de Rondonópolis.

Os projetos do Executivo eram esperados na semana passada, o que não aconteceu e só foram encaminhados ao Legislativo rondonopolitano anteontem (16).