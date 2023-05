O vereador Subtenente Guinancio (PSDB) disse, ontem (19), que o seu pedido para a abertura de uma Comissão Especial de Investigação (CEI) para apurar as causas, as responsabilidades e consequências do bloqueio do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do município pelo Ministério da Previdência Social, recebeu mais uma assinatura.

Agora, o pedido conta com quatro, sendo que para requerer a abertura da CEI são necessárias, no mínimo, sete, conforme estabelece o Regimento da Casa de Leis.

Caso consiga colher a quantidade exigida para apresentar, o requerimento da CEI deve ser aprovado em plenário. Para isso, são necessários ter ao menos 11 votos dos 21 vereadores.

Guinancio, no entanto, preferiu não revelar ao A TRIBUNA o nome do quarto vereador que assinou a propositura lida por ele na sessão da última quarta-feira (17). “Conseguimos mais uma assinatura, mas não vou revelar ainda o nome, pois o colega me pediu para não dizer ainda”, pondera o tucano em tom de mistério.

O parlamentar, que deixou o pedido em aberto, assinalou ainda que segue conversando com outros colegas para colher as assinaturas necessárias para requerer a instauração da CEI. “Tenho sido procurado por outros vereadores que querem assinar. Estamos conversando para colher as demais assinaturas necessárias para que possamos apresentar o pedido”.

Conforme o A TRIBUNA noticiou, o documento elaborado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) recebeu a assinatura dos vereadores Kalynka Meirelles (Republicanos) e Paulo Schuh (DC), assim que foi anunciado que seria lido no plenário.