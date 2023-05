- Publicidade -

Integrantes da AVCCR acompanharam, na Câmara , em março deste ano, a votação e a aprovação do projeto encaminhado pelo Executivo e que doava o terreno ao Estado (Foto – Arquivo / Divulgação)A construção do Centro de Diagnóstico do Câncer do Hospital do Amor em Rondonópolis ainda não tem data para começar. Localizado na cidade de Barretos, no interior de São Paulo, o hospital é referência nacional e internacional em prevenção e tratamento de doenças oncológicas.

A informação foi repassada ao A TRIBUNA pelo vereador Batista da Coder (SD). “Infelizmente, ainda não tem previsão de quando começa. O terreno que o município doou para o governo de Mato Grosso repassar ao Hospital do Amor para construir o Centro de Diagnóstico continua tramitando para que seja incluso ao patrimônio do Estado”, informou.

A doação da área para a construção do Centro de Diagnóstico foi aprovada pela Câmara Municipal, no final de março deste ano.

Conforme Batista da Coder, o processo já foi encaminhado pela Secretaria de Estado de Saúde para a Procuradoria-Geral do Estado, a fim de que o terreno de 20 mil quadrados, que fica localizado nos fundos da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), seja incluso ao patrimônio do Estado.

“Depois disso, a doação para o Hospital do Amor terá de ser aprovada pela Assembleia Legislativa”, comentou Batista, que disse acompanhar semanalmente o andamento do processo na capital do Estado.

A construção de um Centro de Diagnóstico do Câncer ligado ao Hospital do Amor de Barretos é um projeto idealizado desde 2015 pela AVCCR (Associação de Voluntários de Combate ao Câncer de Rondonópolis). Ano passado, foi anunciada uma parceria entre a Prefeitura de Rondonópolis e o Governo do Estado para viabilizar o projeto.

Ele destacou ainda que a obra já era para ter começado, caso o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) tivesse feito a doação da área que havia prometido há mais de um ano direto para a Fundação Pio XII, entidade mantenedora do Hospital do Amor.

“Caso o terreno já tivesse sido doado para o Hospital, conforme foi prometido pelo prefeito há mais de um ano, já estaria com obras avançadas. Mas, infelizmente, enrolou. Agora, estamos correndo contra o tempo para agilizar os trâmites burocráticos para que o Estado repasse o terreno e as obras possam começar”, enfatizou Batista.