Na véspera do Dia das Mães, o centro de Rondonópolis ficou bem movimentado na manhã deste sábado (13), com ruas cheias e muito trânsito em alguns pontos.

Principais vias do comércio na região central, as avenidas Amazonas e Marechal Rondon ficaram com as calçadas lotadas de pessoas circulando em busca de um presente para o Dia das Mães, que é considerada a segunda melhor data para o aquecimento das vendas.

Sem tempo durante a semana para comprar os presentes para sua mãe, sogra e irmã, a autônoma Adriana Santos conversou com a reportagem quando escolhia o que comprar.

“Estou procurando e vou levar pelo menos algumas lembrancinhas. Só precisa de paciência, porque todo lugar que vai está cheio de gente, dificultando até olhar os produtos”, disse ela.