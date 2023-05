As sobras do duodécimo da Câmara Municipal deste ano e do próximo deverão ter como destinação a construção de um Centro Pluricultural, onde deverá ter um teatro, um espaço que há muitos anos é desejado pela população rondonopolitana. A informação foi repassada pelo presidente da Casa de Leis, vereador Júnior Mendonça (PT).

“Nós fizemos um estudo de impacto financeiro e jurídico e decidimos, junto com os meus pares e a mesa diretora, fazer este Centro Pluricultural, com recursos próprios do Legislativo (sobras do duodécimo) e com previsão de dotação orçamentária para dois anos”, explicou o petista.

A proposta, segundo Júnior Mendonça, é reunir num espaço: teatro, museu, cinema, salas de múltiplo uso e concha acústica ao ar livre para “abarcar todo o segmento cultural da cidade”.

O projeto arquitetônico do Centro Pluricultural, que deverá ter cerca de três mil metros de área construída em um terreno que fica próximo ao prédio da Câmara Municipal, no Jardim Guanabara, foi apresentado aos vereadores anteontem.

“É um projeto para dar vez e voz a todo o segmento cultural da cidade. Com isso, queremos garantir a valorização dos nossos produtores de conteúdo cultural, que a gente não vê o poder público fazendo isso”, assinalou o presidente da Câmara.

Ele explica ainda que para cuidar do espaço a ideia inicial é de se criar uma Fundação. “Já encomendamos ao jurídico o estudo no sentido de se criar a Fundação via Escola do Legislativo, sendo algo que já existe em outras casas legislativas do país, como Senado e Câmara Federal”, comentou.

Ainda conforme Júnior Mendonça, esta Fundação terá função de fazer a curadoria do espaço. “Poderá franquear o uso de entidades que possuem ligação com o município. E também é alugar para entidades privadas que queiram fazer uso do cinema, do teatro, da concha acústica. E mais: receber a sociedade e dar vez e voz a todo o segmento cultural”, conclui.