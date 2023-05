Durante a sessão que acontece na tarde de hoje (17), a partir das 13h30, o vereador Guinancio (PSDB) promete fazer a leitura do pedido de abertura de uma Comissão Especial de Investigação (CEI), com a finalidade de apurar as causas, as responsabilidades e consequências do cancelamento do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do município pelo Ministério da Previdência Social, desde o último dia 28 março.

A confirmação feita por Guinancio de que apresentará o pedido de abertura de CEI ocorre mesmo após o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) ter enviado ontem à Câmara Municipal três projetos visando atender as exigências do Ministério da Previdência Social para regularização da certidão do município.

Após a aprovação das leis, a expectativa é de que a situação leve mais alguns dias para ser regularizada.

“Vou fazer a leitura do requerimento durante a sessão desta quarta-feira. Entendo que uma coisa é se resolver o problema que impede a emissão do CRP pelo Ministério da Previdência e outro é apurar o que ocasionou esta situação com prejuízos irreversíveis ao município”, justificou o vereador na tarde ontem, na Ordem do Dia da Câmara, quando iniciou a fazer a coleta de assinaturas dos seus colegas.

Para apresentar o pedido de abertura da CEI são necessárias, no mínimo, sete assinaturas e a aprovação necessita de 11 votos dos 21 vereadores que compõem o legislativo rondonopolitano.

“Não sei se terei todas as assinaturas que são necessárias. Mas, eu estou fazendo a minha parte e a partir da Ordem do Dia de hoje (ontem) o pedido ficará à disposição para que os colegas assinem. Precisamos esclarecer o que levou a isso e quem deu causa e o estrago que fez. A sociedade precisa saber”, argumentou Guinancio.