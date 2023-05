Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Rondonópolis, o vereador subtenente Guinancio (PSDB) fez ontem (17), a leitura da proposta de abertura de uma Comissão Especial de Investigação (CEI) na Casa de Leis.

De acordo com o vereador tucano, a sua propositura de instalação da CEI visa apurar as causas, as responsabilidades e consequências do bloqueio do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do município pelo Ministério da Previdência Social, que está inativo desde o dia 28 de março.

“A CEI é importante para esclarecer à sociedade as ações e as omissões que deram causa ao cancelamento do CRP e quais foram os prejuízos causados ao município a falta deste documento”, justificou.

Ele ressaltou que agora aguarda chegar as assinaturas necessárias para requerer a abertura da CEI. Para isso, precisa de, pelo menos, mais quatro assinaturas, já que são exigidas, no mínimo, sete.

O documento elaborado pelo presidente da CCJ do Poder Legislativo já conta com o respaldo dos vereadores Kalynka Meirelles Republicanos) e Paulo Schuh (DC). “Conforme os termos regimentais, aguardamos as demais assinaturas para que possamos apresentar o pedido”, reforçou o tucano.

Guinancio acrescenta que a proposta de instalação de uma CEI na Câmara não é contrária ao prefeito José Carlos do Pátio (PSB) e nem ao Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis (Impro).

“Tão somente tem o propósito de buscar as respostas para dar à sociedade sobre o que aconteceu, quem deu causa e, por fim, o alcance do prejuízo causado ao município pela suspensão do CRP”, pondera o vereador.

SINALIZAÇÕES

Conforme o A TRIBUNA já noticiou, outros vereadores sinalizaram que podem assinar o pedido de abertura. Entre eles, estão Roni Magnani (PSB) e Marisvaldo Gonçalves (UB).

Os dois parlamentares disseram à reportagem que devem se reunir, nos próximos dias, com outros colegas, que preferem não citar os nomes no momento, para uma análise mais aprofundada dos documentos que fundamentaram o pedido de abertura da CEI apresentado pelo presidente da CCJ.

“Tenho disposição de assinar, mas quero estudar mais a fundo o que está se propondo. Então, vamos reunir com outros colegas para fazer esta análise”, reiterou Marisvaldo.

“Não vejo problema algum em se abrir uma CEI para esclarecer a sociedade sobre o que ocorreu. É um instrumento que o parlamento tem. Então, quero analisar os documentos para ver a viabilidade. Caso tenha, não vejo problema em assinar”, acrescentou o ex-presidente da Casa de Leis, Roni Magnani.

DISCORDA

Líder do prefeito na Câmara, o vereador Reginaldo dos Santos (SD) avalia que não há necessidade de abertura de CEI. Segundo ele, a pauta do CRP já está superada, pois a solução foi encaminhada.

“Não é o momento para CEI, o CRP logo estará regularizado, com encaminhamentos feitos pelo prefeito. Já está superada esta pauta. O município está num momento bom, com vários investimentos. Precisamos de unidade e não tumulto para aproveitar o alinhamento político entre os governos para avançarmos”, conclamou Reginaldo.