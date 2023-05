O futuro do pedido de abertura de uma Comissão Especial de Investigação (CEI), que o vereador subtenente Guinancio (PSDB) está colhendo assinaturas desde a semana passada, pode ser sacramentado hoje (23).

O pedido elaborado por Guinâncio, que já conta com quatro assinaturas, é para apurar as causas, as responsabilidades e consequências do bloqueio do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do município pelo Ministério da Previdência Social, que se encontra inativo desde o dia 28 de março.

O A TRIBUNA apurou que um grupo de cerca de sete vereadores, que tem a intenção de assinar, deve se reunir para uma análise mais aprofundada dos documentos que fundamentaram o pedido apresentado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Entre os vereadores que devem participar da reunião, estão Roni Magnani (PSB), Marisvaldo Gonçalves (UB) e Investigador Gerson (MDB), que já sinalizaram a intenção de assinar. No entanto, em conversa com o A TRIBUNA, condicionaram primeiro a fazer com outros colegas uma análise para verificar a viabilidade do pedido.