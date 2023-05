Ele ressaltou ainda que, mesmo com as várias promessas feitas pelo Executivo municipal de que o problema estaria solucionado “nos próximos dias”, a situação de Rondonópolis no sistema eletrônico do Ministério continuava ontem como irregular, inclusive constando mais uma pendência.

O vereador subtenente Guinancio (PSDB) promete apresentar hoje (16), durante a Ordem do Dia da Câmara Municipal, o pedido para a abertura de uma Comissão *Especial de Investigação (CEI), visando esclarecer de quem é a responsabilidade pelo bloqueio do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do município pelo Ministério da Previdência Social, desde o último dia 28 março.

O vereador tucano destaca que a situação de Rondonópolis segue irregular mesmo com o Ministério da Previdência modificando os valores e o município já tendo pago a diferença para o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis, que teria caído de cerca de R$ 1,5 para R$ 1,1 milhão.

Ele lembrou que o prefeito José Carlos do Pátio tem que mandar as minutas das leis com as correções exigidas pelo Ministério da Previdência para a Câmara votar e do cálculo atuarial.

“Mesmo com o pagamento, ainda é necessário corrigir os apontamentos de irregularidades, que agora contam com mais uma aparecendo lá no sistema”, comentou.