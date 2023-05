Com a redução de 21,3% no preço do gás de cozinha nas refinarias anunciado pela Petrobras na terça-feira (16), em Rondonópolis parte das revendas começou a reduzir o valor do preço ao consumidor.

Na cidade, a queda no valor do botijão de 13 kg foi de cerca de R$ 10,00 em média, o que mantém os valores acima de R$ 100,00. Os preços variam e o botijão de 13 kg pode ser encontrado com valores de R$ 105,00 a R$ 130,00 e podem variar conforme a forma de pagamento em algumas revendas.