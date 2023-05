A Associação de Surdos de Rondonópolis (Assuro) está comemorando 24 anos de atuação. Fundada em 12 de maio de 1999, a entidade, segundo o seu atual presidente, Sérgio Gonçalves, tem como marca a luta pela inclusão, o reconhecimento de direitos e melhores condições para o convívio e a integração das pessoas surdas à comunidade.

“Ao longo destes 24 anos, a associação tem beneficiado inúmeras pessoas surdas de Rondonópolis e região, tendo hoje grande parte de seus usuários inserida no mercado de trabalho e no ensino superior, bem como alguns já graduados ou com pós-graduação”, enfatiza Sérgio,

Ele esteve no A TRIBUNA com o secretário da Assuro, Gleison Rocha, para falar sobre os 24 anos da entidade e a sua importância para a comunidade surda. Os dois estavam acompanhados dos intérpretes voluntários da Língua Brasileira de Sinais (Libras), Rosimeire Prado e Genival Lima. Atualmente, segundo Sérgio, a entidade atende cerca 150 pessoas de forma regular, oferecendo, “sempre que possível” algum tipo de auxílio.

“É um momento muito importante esta comemoração de 24 anos da Assuro. Uma grande conquista para nós (surdos). Pois, a associação exerce uma função importante na luta pela inclusão e acessibilidade das pessoas surdas da nossa cidade e região”, destacou o presidente.

Conforme ele, muitas vezes, as pessoas surdas ficam em casa, sem socialização e possibilidade de se comunicar. “A associação é um espaço para promover a interação e contribuir para que possam ter acesso a direitos sociais, como passe-livre e auxílios de renda”, informou.

Atualmente, a Assuro funciona em uma sala cedida no Núcleo dos Conselhos, no centro da cidade. “As limitações do espaço têm impedido expandir a nossa atuação. Mas, estamos prestes a mudar para nova sede própria, que é uma luta antiga e está prestes a se tornar realidade”, comemora Sérgio Gonçalves.

A sede própria, que está sendo finalizada pela Prefeitura de Rondonópolis, fica localizada em uma área de mais de dez mil metros quadrados no Parque São Jorge.