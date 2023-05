“São muitas as reclamações de atrasos de pagamentos de fornecedores da prefeitura que estamos recebendo”.

- Publicidade -

A afirmação foi feita pelo vereador Batista da Coder (SD) ao anunciar ontem (2), durante a Ordem do Dia da Câmara Municipal, que ele e o colega Marisvaldo Gonçalves (UB), apresentarão na sessão de hoje (3), prevista para começar às 13h30, um requerimento cobrando informações do Executivo sobre quanto a prefeitura tem “em caixa” e quais os fornecedores que prestam ou prestavam serviços ao município que estão sem receber.