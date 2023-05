Não aconteceu a prometida apresentação do pedido, pelo vereador subtenente Guinancio (PSDB), na sessão de ontem (3), para a abertura de uma Comissão Especial de Investigação (CEI) na Câmara Municipal, com a possibilidade de um afastamento temporário de até 180 dias, como forma de “sensibilizar” o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) a tomar as medidas que seriam necessárias para adequar o município ao exigido pelo Ministério da Previdência Social para a liberação do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP).

A decisão de não apresentar o pedido, que já contaria com quatro assinaturas, sendo que sete é o mínimo necessário, foi tomada após uma reunião realizada à portas fechadas, na manhã de ontem, no Palácio da Cidadania, entre o prefeito e vereadores.

Na ocasião, Zé do Pátio informou que uma comissão formada pelo procurador do município, Rafael Oliveira; pela secretária de Gestão de Pessoas, Carla Gonçalves Carvalho; e pelo presidente do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Paulo José Correa, estava em Brasília, no Ministério da Previdência Social, tentando resolver a situação do CRP do município.

Bloqueado pelo Ministério da Previdência Social desde o último dia 28 de março, sem o CRP, o município está impedido de acessar recursos de financiamentos e convênios federais.

Entre as medidas apontadas que poderiam resolver o problema, segundo o vereador Guinancio, estão o pagamento de uma diferença de alíquota R$ 1,5 milhão ao Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis (Impro) e o envio para Câmara de um projeto de lei saneador de alíquota de desconto dos servidores.