O secretário informou que o projeto executivo de pavimentação e duplicação do Anel Viário foi apresentado pela pasta ao Estado ainda em maio do ano passado.

O secretário informou que o projeto executivo de pavimentação e duplicação do Anel Viário foi apresentado pela pasta ao Estado ainda em maio do ano passado.

“Estamos aguardando um posicionamento do Estado, pois o Anel Viário é de responsabilidade do governo estadual e estamos entrando como parceiro, pois o município entende a importância desta obra para a cidade”, disse ontem (4), por telefone, o secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Amoroso.

Anteontem, conforme o A TRIBUNA noticiou, o governador Mauro Mendes (UB) assinou a ordem de serviço para as obras de reestruturação dos 16 quilômetros da pista do anel viário. O investimento será de R$ 22 milhões em asfalto CBUQ com doze centímetros de espessura e drenagem.

O convênio de R$ 55 milhões entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Rondonópolis, anunciado no final de setembro do ano passado para a duplicação do Anel Viário “Conrado Salles de Brito”, segue sem definição sobre a licitação.

O investimento deve ser custeado por meio de uma parceria do governo estadual, prefeitura e uma emenda parlamentar federal do senador Wellington Fagundes (PR). “Em março, o Estado pediu para fracionarmos o projeto em partes. Fizemos isso e já o protocolamos novamente”, informou Vinícius.

O A TRIBUNA entrou em contato ontem a tarde com a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) para saber se havia alguma definição sobre a execução da obra de duplicação do Anel Viário. A assessoria de imprensa da pasta ficou de levantar se tinha “novidade sobre a duplicação”. No entanto, até o fechamento desta edição não houve retorno.

A duplicação do Anel Viário é atualmente uma das principais cobranças da população, que ganhou força nos últimos anos em decorrência do aumento do fluxo de veículos na via, do crescimento da cidade com a construção de novos bairros nas proximidades, bem como em função da precariedade da pavimentação, que apresenta problemas constantes com buracos.