A Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis faz um Dia “D” de vacinação neste sábado (27). Vários tipos de imunizantes estarão disponíveis em todas as unidades de saúde da cidade que vão funcionar das 7 às 11h e das 13 às 17h. No Dia “D”, a população pode se imunizar contra a influenza, contra a Covid-19 e as crianças poderão receber vacinas de rotina.

Segundo a Secretaria de Saúde, a vacina contra a gripe poderá ser tomada por toda a população, bem como as crianças com mais de seis meses. No caso da vacina bivalente contra a Covid-19, podem se imunizar todas as pessoas com mais de 18 anos que já tenham recebido pelo menos duas doses da vacina contra a doença, e tenha tomado a última dose há, pelo menos, quatro meses.

O Dia “D” também é a oportunidade para vacinar as crianças com os imunizantes de rotina e os adolescentes contra o HPV. As vacinas estarão disponíveis em todos os postos de saúde.

VACINA CONTRA A INFLUENZA

A vacina contra a gripe está liberada para toda a população em Rondonópolis desde o último dia 12 e pode ser tomada nas unidades de saúde de segunda a sexta-feira.

A campanha de vacinação contra a influenza foi ampliada este ano com o objetivo de expandir a cobertura vacinal contra a gripe antes do inverno, quando as infecções respiratórias tendem a aumentar.

Segundo o Ministério da Saúde, mais de 80 milhões de doses da vacina trivalente, produzidas pelo Instituto Butantan, foram distribuídas para todo o país. A meta é vacinar 90% da população. Ainda, segundo o Ministério da Saúde, a campanha de vacinação avança, mas é necessário que mais pessoas se protejam.