O Procon de Rondonópolis está monitorando os preços dos combustíveis nos postos locais. O órgão de defesa do consumidor vai seguir as orientações da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça que encaminhou solicitação a todos os Procons estaduais e municipais do país para que monitorem se a redução do preço dos combustíveis vai chegar até os consumidores. A fiscalização em Rondonópolis será intensificada a partir de hoje (18) segundo o Procon.

A Petrobras anunciou na terça-feira (16), a redução de R$ 0,44 por litro do preço médio do diesel para as distribuidoras, que passa de R$ 3,46 para R$ 3,02 e a redução do preço médio da gasolina de R$ 0,40 por litro, passando de R$ 3,18 para R$ 2,78, também nas distribuidoras.

Em Rondonópolis, contudo, até a noite de ontem (17), a redução não havia chegado até as bombas. Na cidade, os postos de combustíveis ainda mantinham o preço médio de R$ 5,59 da gasolina por litro e a informação é de que não há previsão de quando a redução será repassada aos consumidores.

A redução no preço dos combustíveis começou a valer a partir de ontem, conforme anunciado pela Petrobras. Porém, analistas apontam que a queda nos preços podem demorar alguns dias ou até semanas para serem repassadas nas bombas aos consumidores em função dos estoques dos postos de combustíveis com os preços antigos.

A expectativa é que a redução dos preços seja repassada de forma gradativa aos consumidores, conforme os estoques dos postos sejam renovados.