O acordo não foi cumprido e os usuários do Anel Viário Conrado Salles Brito, em Rondonópolis, foram surpreendidos, ontem, com uma nova interdição total na altura da entrada do Campo Limpo.

A situação irritou muitos motoristas, principalmente de veículos pesados, que tiveram de pegar o desvio proposto que em grande parte percorre uma estrada vicinal para acessarem a BR-163/364.

Conforme o A TRIBUNA noticiou, uma reunião no último dia 18 de maio ficou definido que a interdição total, para a execução dos serviços de restauração da pista, iniciada no dia 16, não seria mais realizada e o trabalho seguiria com operação de “pare e siga”.

Realizada na Prefeitura de Rondonópolis, a reunião contou com as presenças das secretarias municipais de Infraestrutura e Transportes e Trânsito, de vereadores, da empresa executora pela obra de responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura, da Associação de Transportadores de Carga (ATC) e de moradores do Campo Limpo.