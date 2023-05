A notícia divulgada pelo A TRIBUNA na quarta-feira mostrou a cobrança da empresa catarinense por uma previsão de pagamento pelo produto fornecido à Prefeitura, por meio da NF 4059, no valor de R$ 1.387,00, emitida em 10 de março, com vencimento para o dia 10 de abril. No e-mail, a empresa lembra que o pagamento deveria ser feito 30 dias após a entrega da mercadoria.

A falta de pagamento desta nota de um valor considerado pequeno para uma prefeitura de um orçamento bilionário, pode estar ligada ao bloqueio pelo Ministério da Previdência Social do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do município, desde o último dia 28 março.

“A empresa contratada reitera seu interesse de resolução da questão de maneira cooperativa, eis que pretende manter a relação de cordialidade que sempre prezou com seus clientes”, justifica a empresa na síntese da notificação encaminhada à prefeitura.

Por isso, a empresa requer o pagamento do valor de R$ 1.387,00, devidamente atualizado, previsto na nota fiscal e no empenho, com objetivo de descartar longos procedimentos judiciais e se evitar a desnecessária responsabilização administrativa, civil e penal do ordenador de despesas, no caso o prefeito José Carlos do Pátio (PSB), “responsável pela retidão dos procedimentos de empenho e pagamento”.