Que tal viajar pelos sabores do mundo sem sair de Rondonópolis? Pois é, a tradicional Festa das Nações, que chega à 12ª edição, vem aí. Este ano a festa beneficente em prol da Comunidade Terapêutica Divina Providência ocorre dias 2 e 3 de junho, na Associação dos Funcionários da Fundação Mato Grosso, que fica na avenida Poguba, próximo ao Horto Florestal.

- Publicidade -

Para este ano, a festa reunirá clássicos da culinária de 12 nações e estados brasileiros, oferecendo ao público uma viagem gastronômica única sem sair da cidade. Entre as nações representadas, a novidade ficará por conta dos pratos típicos da Alemanha.

Outras nacionalidades presentes na festa gastronômica serão: americana, árabe, argentina, espanhola, portuguesa, italiana, mexicana, japonesa, além de regionais: gaúcha, mineira e mato-grossense.

O passaporte para esta viagem gastronômica já está sendo comercializado e se esgotando, segundo informou os integrantes da coordenação da festa que estiveram no A TRIBUNA para anunciar a realização de uma das mais esperadas festas do calendário de eventos da cidade, que já conta com mais de 60% dos ingressos vendidos antecipadamente.

Open food, ou seja, onde pode se servir a comida livremente nos stands da festa, os primeiros lotes de ingressos já foram esgotados e estão sendo vendidos agora a R$ 150, sendo que crianças de até oito anos não pagam e para quem tem de nove a 14 anos o valor cobrado é de R$ 60. A festa também terá venda de bebidas, como vinho, chopp, cerveja e refrigerantes.

Os ingressos, que estão limitados, sendo três mil para o primeiro dia e três mil para o segundo, podem ser adquiridos na Celeiro da Avenida Júlio Campos e em todas unidades da Farmácia Economize.

Solidária, a Festa das Nações é uma realização da Associação Divina Providência, que é ligada à Igreja Católica. O único foco é arrecadar fundos para a manutenção da casa que é voltada à recuperação de dependentes químicos e alcoólicos.

Com 30 vagas para pessoas do sexo masculino, com mais de 18 anos, a Comunidade Terapêutica é uma referência em recuperação de dependentes químicos, com resultados acima da média nacional, conseguidos por meio de tratamento especializado e humanizado, que dura em média noves meses.

Desde a construção da Comunidade Terapêutica, a manutenção do espaço é feita com doações e ações beneficentes, sendo a Festa das Nações a principal delas.

Além do caráter social, a festa começou pequena em 2010 e se consolidou como a maior festa gastronômica de Mato Grosso, ajudando a levar o nome de Rondonópolis para outras regiões, bem como movimentar a economia local, atraindo visitantes de outras cidades.

O evento também tem o caráter cultural, pois além de ajudar a disseminar a culinária e os pratos de diferentes regiões do Brasil e do Mundo, são feitas apresentações de danças e curiosidades das nações representadas.

Para a realização da festa, a Associação Divina Providência conta com o apoio de um exército de mais de 700 voluntários, bem como de patrocínio de diversas empresas.

Quem ainda quiser patrocinar o evento, cuja a marca é a solidariedade e a responsabilidade social, pode entrar em contato com uma das coordenadoras: Fernanda Migliavacca, pelo telefone: (66) 99984–6657.