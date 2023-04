Foi aprovado durante a sessão ordinária desta quarta-feira (29), na Câmara Municipal de Rondonópolis, o Projeto de Lei nº 1228/2023, de autoria do vereador Marisvaldo Gonçalves (União), que “dispõe sobre a utilização do cordão e acessórios de girassol como símbolo para a identificação da pessoa com deficiência oculta no Município”. A propositura recebeu 14 votos favoráveis.

- Publicidade -

Segundo o Projeto, o Cordão de Girassol deverá ser da cor verde, estampado de girassóis da cor amarela. O uso do cordão de girassol é facultado às pessoas que tenham deficiências ocultas ou ainda que possuam impedimentos de longo prazo, de natureza mental, intelectual ou sensorial, que possa impossibilitar sua participação plena e efetiva na sociedade quando em igualdade de condições com as demais pessoas.