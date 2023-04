A previsão do início das aulas das turmas do polo da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) no prédio da Prefeitura de Rondonópolis, na região do antigo aeroporto, não se cumpriu mais uma vez. Com as obras inacabadas, o início das aulas no local foi adiado e, desta vez, não tem data definida para começar.

Segundo a secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Neiva de Col, a empresa Enron Construções, responsável pela obra elétrica no prédio, comunicou o atraso no prazo de entrega que foi anteriormente acordado da obra da cabine de medição, proteção e postos de transformação do complexo Educacional.

Segundo a empresa, a obra se encontra adiantada, restando apenas a fiscalização e parametrização por parte da concessionaria de energia Energisa, o qual foi solicitado e deve ocorrer de imediato, muito provável na próxima semana.

“O motivo do atraso foi por demora na entrega do disjuntor de proteção a vácuo, o qual teve atraso na confecção, configuração e entrega de 10 dias. Este equipamento é montado e configurado especificamente para essa obra, conforme projeto de proteção e parametrização anteriormente aprovado na concessionaria”, explicou a empresa em comunicado.