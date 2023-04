Realizada em outubro do ano passado, a licitação à modernização do sistema semafórico de Rondonópolis ainda não foi homologada pelo prefeito José Carlos do Pátios (PSB).

“Estamos buscando uma redução no valor para que o prefeito faça a homologação”, informou no final da tarde de sexta-feira (31), o secretário municipal de Administração, Leandro Junqueira.

Conduzida pela Secretaria Municipal de Administração, a licitação, que foi realizada por meio de pregão eletrônico, teve como ganhadora a empresa Kapsch, conforme disse ao A TRIBUNA, no último dia 13 de março, o secretário Leandro.

Os novos equipamentos semafóricos serão instalados nas vias do quadrilátero central, substituindo os 65 que estão atualmente em funcionamento e geram uma série de reclamações.

De acordo com o Leandro, com base no Decreto Federal 1024/2019, o Município busca reduzir o valor investido na modernização do sistema semafórico da cidade. Inicialmente avaliado em cerca de R$ 18,6 milhões, segundo Leandro, a Prefeitura já conseguiu reduzir para em torno de R$ 16,019, milhões, uma quebra de aproximadamente R$ 2,5 milhões.

“Estamos em negociação para baratear mais o valor cobrado. Pois, o valor a ser investido é alto. Então, estamos buscando uma redução para fazer a homologação”, disse o secretário, acrescentando que acredita que até o final do mês abril todo o processo estará concluído.

Após a homologação pelo prefeito, ainda restam alguns trâmites legais até que sejam feitas a contratação e dada a ordem de serviço para a empresa vencedora implantar o novo sistema semafórico da cidade, que vem sendo aguarda há um bom tempo.

Leandro ressaltou ainda que a redução buscada pelo Município não deve implicar em perdas na quantidade e na qualidade dos equipamentos. O novo sistema licitado prevê 65 pontos semafóricos com pórticos galvanizados, lâmpadas de LED e câmeras ocd de alta resolução.

Os equipamentos contam também com tecnologia que permitirá estabilidade aos semáforos, em até duas horas em caso de queda de energia.

A promessa é de que os novos equipamentos garantirão a chamada “onda verde”, que mantém o sincronismo dos cruzamentos ao longo de uma rota, permitindo que os veículos trafeguem no corredor com o mínimo de paradas possíveis, principalmente em horários considerados de pico.

OUTROS PONTOS

Conforme o A TRIBUNA já noticiou, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) informou que os semáforos atuais substituídos pelos novos serão reinstalados em outros pontos críticos do trânsito rondonopolitano, a exemplo do cruzamento das Rua XV de Novembro e José Barriga, onde inúmeras mortes já ocorreram em função de graves e contínuos acidentes de trânsito.

“Baseados em estudos técnicos, os semáforos substituídos serão instalados em outros locais da cidade”, informou ainda no ano passado o secretário municipal de Trânsito, Lindomar Alves.