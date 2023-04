Promovida pela Câmara Municipal, a reunião realizada ontem (25) entre representantes da Prefeitura de Rondonópolis e do Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis (Impro) terminou sem definir um encaminhamento no sentido de Rondonópolis recuperar o mais rápido possível o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), que é emitido pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.

O certificado foi negado pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social após a constatação do não cumprimento, por parte do município, das exigências legais constantes na Lei Federal 9.717, de 1998, e na Constituição Federal.

Conforme o A TRIBUNA já noticiou, a falta do CRP pode deixar o Município sem receber recursos federais, impactando assim na prestação de serviços em áreas como educação e saúde, bem como paralisar obras.

A reunião, que ocorreu em meio a um clima tenso, por conta da disputa de narrativas sobre quem foi o responsável pela não emissão do CRP, durou cerca de duas horas, onde as partes apresentaram suas versões e os vereadores também puderam sugerir encaminhamentos para tentar solucionar o problema, o que não aconteceu ao final do encontro.

O procurador-geral do Município, Rafael Santos de Oliveira, explicou que o município aguarda uma decisão sobre a liminar ingressada na Justiça Federal. A ação, na qual o município solicita a emissão do certificado liminarmente, foi proposta na última segunda-feira (17) e tramita na Vara Federal de Rondonópolis.

“Estamos aguardando a liminar. Se for favorável, a situação está resolvida. Caso não for concedida, o município paga a diferença (R$ 1,5 milhão) e continua o questionamento na Justiça”, disse o procurador.