A Câmara Municipal de Rondonópolis se posicionou favorável à Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) ingressada no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MT) pelo Ministério Público Estadual (MPE) contra a Prefeitura de Rondonópolis, por conta do aumento considerado “abusivo” do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) emitido este ano e cobrado de contribuintes de vários bairros da cidade.

- Publicidade -

O procurador-geral alega na Adin, impetrada no último dia 17 de março, que o aumento do imposto municipal foi abusivo. O pedido do MPE, que aguarda para ser analisado pelo TJ/MT, foi distribuído ao desembargador Paulo da Cunha.

Ainda ontem (26), o procurador reforçou o pedido de liminar com relação à ação que ingressou contra a Prefeitura de Rondonópolis.

Intimada a se pronunciar nos autos da ação, a Câmara respondeu informando como se deu o processo de votação do projeto encaminhado pelo Executivo e que concorda com a ação do MPE.

Com isso, declarando a inconstitucionalidade das Leis 384, 385, 386, 387, 388 e 389 aprovadas no ano passado, uma vez que não foi apresentado um estudo econômico assinado por economista ou contabilista dos impactos gerados pelo aumento do IPTU.

A resposta da Câmara de Vereadores encaminhada ao desembargador Paulo Cunha, ao qual o A TRIBUNA teve acesso no processo, é assinada pelo procurador geral da Casa de Leis, advogado Eduardo Duarte.