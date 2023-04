Os novos dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) contratualizados com o Estado para atender a população de Rondonópolis e região devem começar a funcionar até a próxima quinta-feira (13). A informação foi repassada ontem (10) ao A TRIBUNA pela diretora do Conselho Administrativo da Santa Casa, Tânia Balbinotti.

“As UTIs já estão quase prontas. A parte estrutural está montada e os equipamentos que chegaram já estão sendo montados. Só ainda restam chegar os respiradores”, disse Tânia.

De acordo com ela, os respiradores, que foram adquiridos pela Santa Casa, devem chegar ainda hoje, até o final do dia. “Com o feriado da Semana Santa, o fornecedor não conseguiu fazer todo o procedimento legal necessário exigido pela Anvisa, que é fazer o lançamento de cada um deles no CNAEs do Hospital”, disse.

“Então, até o final desta terça-feira devem estar chegando aqui (Rondonópolis) e, provavelmente, na quarta ou quinta estas novas UTIs já devem estar funcionando”, completou a presidente do Conselho da Santa Casa.

Conforme já noticiou o A TRIBUNA, o Estado cofinanciou os novos 10 leitos de UTI Pediátrica na Santa Casa de Rondonópolis. Pouco mais de R$ 1,8 milhão foi repassado para a Prefeitura de Rondonópolis destinar à unidade filantrópica providenciar a aquisição de equipamentos, visando a montagem emergencial dos 10 novos leitos.

Este recurso para a compra dos equipamentos, segundo Tânia, entrou nas contas do Hospital na última quinta-feira (7). “O contrato para o custeio dos leitos já foi feito pelo Estado e será repassado diretamente para a Santa Casa, conforme prevê a nova lei que foi aprovada pela Assembleia”.

A abertura emergencial de mais 10 leitos de UTI Pediátrica foi anunciada pelo Governo do Estado no último dia 28 de março, como forma de suprir a necessidade de vagas para atender a demanda da região sul e sudeste de Mato Grosso.

No dia 26 de março, duas crianças acabaram morrendo enquanto esperavam uma vaga de UTI na região, um menino de 9 anos de Rondonópolis, e uma criança de 1 ano de Primavera do Leste.

O número de crianças que esperavam na fila por uma vaga em UTI pediátrica em Mato Grosso chegou a 25 e levou o Estado a definir pela abertura de 10 leitos na Santa Casa de Rondonópolis e outros 10 em Sinop.