A Autarquia Municipal do Transporte Coletivo de Rondonópolis (AMTC) tem novo presidente. Ontem (12), o ex-coordenador financeiro da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (CODER), Janderson Rodrigues Machado, teve o nome aprovado pelos vereadores para assumir o comando da AMTC, substituindo Ivanilson Aguiar Júnior.

Terceiro nome a assumir o comando da autarquia, Janderson traçou como suas metas a implantação de novas linhas para dar mais agilidade ao transporte público coletivo. “Vamos discutir novos planos e itinerários para termos um serviço cada vez mais ágil e melhor para os usuários”, disse ele.

Indicado pelo prefeito José Carlos do Pátio (PSB), Janderson, que é graduado em administração e militar do 18º Grupo de Artilharia e Campanha (GAC), afirmou que também terá como desafio concluir o processo para que a autarquia assuma toda a operação do sistema.

Por meio de contrato, que já foi prorrogado várias vezes pelo município, a Cidade de Pedra, que atua juntamente à AMTC, é a responsável pela contratação de motoristas e fornecimento de bilhetagem eletrônica.

“Vamos acelerar o processo de transição para que a autarquia assuma toda a operação do sistema”, disse ele, acrescentando que a construção da sede para a AMTC também está no seu horizonte de trabalho.

Ao longo da sabatina, vários vereadores fizeram uso da tribuna para dar sugestões e cobrar melhorias ao transporte público, como mais linhas e horários para atender os usuários.

MAIS AUTONOMIA

Alguns também aproveitaram a sabatina para cobrar que o prefeito José Carlos do Pátio dê mais autonomia e condições de trabalho ao novo diretor, lembrando que em menos de um ano ele já é o terceiro nome sabatinado pela Casa para comandar a autarquia.

“Desejo boa sorte a você (Janderson), já que é o terceiro sabatinado aqui. Acho que não é incompetência das pessoas que passaram. É preciso o prefeito dar autonomia e condições de trabalho para vocês que estão lá (autarquia)”.

Já o vereador Roni Cardoso (PSD) questionou se o novo presidente da autarquia estava preparado para trabalhar com o prefeito. “Pois, não é fácil trabalhar com ele”, frisou, acrescentando que votaria pela aprovação, mas que estará cobrando melhorias. “A Câmara aprovou aquisição dos ônibus, a criação da AMTC, mas ela tem que está no trilho”.

De oposição, o vereador subtenente Guinâncio (PSDB) reconheceu que a indicação do Janderson para comandar a autarquia foi um acerto da gestão, já que é qualificado para a função. Entretanto, disse esperar que o prefeito “lhe dê a liberdade necessária para que a AMTC produza aquilo que foi idealizado lá atrás (quando da sua criação)”.