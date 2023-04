Rondonópolis, no Mato Grosso, recebeu recentemente a segunda unidade do Atacadão, maior atacadista brasileiro em número de lojas, com abrangência nacional e presença em mais de 200 cidades de todos os estados brasileiros.

A nova loja faz parte do movimento contínuo de expansão do Atacadão, sendo a 14ª no estado, onde também tem um atacado de entrega, e a 318ª da rede. Desde a integração com o Grupo BIG, iniciada no segundo semestre de 2022, a rede vem ampliando sua atuação com presença em todas as regiões brasileiras.

“No último ano, o Atacadão expandiu ainda mais a sua capilaridade, atingindo 58 aberturas de lojas, entre orgânicas e conversões. A empresa considera importante todas as localidades do país e com a região Centro-Oeste não é diferente, procuramos estar cada vez mais presentes e contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico da região, gerando novos empregos e oferecendo uma ampla variedade de produtos com baixo custo para microempreendedores e consumidores finais”, explica Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

A unidade oferece aos clientes cerca de 9 mil opções de produtos, que vão desde mercearia, bebidas e cuidados pessoais a artigos de limpeza, incluindo marcas líderes de mercado e diversas alternativas com preços acessíveis. Também conta com a área de hortifrúti, onde os clientes encontram uma seleção de alimentos frescos e de qualidade.

A nova loja tem 24 checkouts, 200 vagas de estacionamento, 3.755 m2 de área de vendas e 330 funcionários diretos e indiretos, e ainda oferece excelentes soluções financeiras, como o Cartão Atacadão, o pagamento via PIX e a APAG, a maquininha de cartão do Atacadão.

SOBRE O ATACADÃO

O Atacadão é uma empresa do Grupo Carrefour Brasil. Maior atacadista brasileiro em número de lojas, está presente em mais de 200 cidades distribuídas por todos os estados do Brasil, é líder no segmento de atacarejo (cash & carry) e está em rápida expansão.

Com mais de 60 anos de história e 70 mil colaboradores, a rede conta com mais de 340 unidades de autosserviço (incluindo a bandeira Maxxi, integrada após a compra do Grupo BIG em junho de 2022) e 33 atacados de entrega, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais.

Também atua no e-commerce com o seu próprio canal de vendas online e com uma robusta operação de marketplace, que conta com mais de 300 sellers parceiros de atacado.