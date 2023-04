O prefeito José Carlos do Pátio (PSB) pode vir a ter dores de cabeça na Câmara Municipal nos próximos dias. É que o presidente da Casa de Leis, vereador Júnior Mendonça (PT), pediu na sexta-feira (14) que a procuradoria do legislativo dê, com urgência, um parecer sobre as denúncias protocoladas pela Santa Casa de Rondonópolis contra a Prefeitura.

- Publicidade -

No memorando em que solicita o parecer jurídico de “forma emergencial”, o qual o A TRIBUNA teve acesso, o presidente da Casa considera como gravíssimas as denúncias feitas por meio de documentações apresentadas pela Santa Casa.

Na notificação extrajudicial feita à Câmara, o Hospital Filantrópico alega retenção por parte da prefeitura de recursos federais e que está desde julho do ano passado sem contrato com o município para o atendimento de pacientes de Rondonópolis regulados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A protelação para uma nova contratualização, segundo a Santa Casa, “pode trazer prejuízos paralelos ao Hospital, além da defasagem dos pagamentos, como é o caso da perda do CEBAS Saúde, causados pela inércia do poder público que configura latente desvio de finalidade por omissão, visando exclusivamente prejudicar a instituição”.