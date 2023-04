Quatro projetos encaminhados em regime de urgência pelo prefeito José Carlos do Pátio (PSB), ainda na segunda-feira (15), não entraram na pauta da Ordem do Dia realizada ontem (18). Com isso, os projetos não deverão ser discutidos na sessão de hoje, marcada para começar a partir das 13h30.

A reportagem apurou que a medida de não levar os projetos para serem discutidos na Ordem do Dia de ontem foi uma decisão exclusiva do presidente da Casa, vereador Júnior Mendonça (PT).

Conforme se ouviu nos corredores do legislativo municipal, a decisão de barrar os projetos de urgência do Executivo nada mais foi do que outro “recado silencioso” do vereador Júnior Mendonça para o prefeito de Rondonópolis.

“Assim como ele virou as costas após Pátio insistir em dizer que a decisão que ele [Mendonça] tomou sobre denúncias da Santa Casa era algo requentado, o Júnior (vereador) usou uma prerrogativa do presidente da Casa de não colocar os projetos em discussão na Ordem do Dia para mandar outro recado silencioso para o prefeito, para que respeite a Câmara e o seu papel”, disse uma fonte.

Conforme o A TRIBUNA noticiou ontem, a relação entre o chefe do Executivo e do Legislativo, que já era frágil, azedou de vez após o pedido do vereador Júnior Mendonça, como presidente da Câmara, para que a Procuradoria da Casa de Leis dê um parecer técnico orientando as medidas que devem ser tomadas pelo Legislativo em relação às denúncias feitas extrajudicialmente pela Santa Casa de Rondonópolis contra a Prefeitura.

Pátio deu sinais de que não digeriu bem e foi tirar satisfações com Júnior após o ato da “entrega simbólica” pelo senador Jayme Campos (UB), que destinou à Prefeitura de Rondonópolis uma emenda para a aquisição do tomógrafo instalado no Hospital Antônio dos Santos Muniz, conhecido também como Hospital de Retaguarda.