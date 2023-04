O nome da primeira-dama de Rondonópolis, Neuma de Moraes (PSB), voltou a ser especulado como o “Plano B” do grupo político do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) para disputar o comando do Palácio da Cidadania na eleição do próximo ano, já que a pré-candidatura do diretor-geral do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Paulo José Correia, vem dando sinais de que não decolou.

- Publicidade -

No entanto, conforme o A TRIBUNA já noticiou, a Constituição e a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não permitem que ela concorra à sucessão do seu esposo.

Ungido ainda no final do ano passado pelo prefeito José Carlos do Pátio (PSB) para ser o candidato do seu grupo político para disputar a sua sucessão, Paulo José vem se movimentando para se tornar mais conhecido do eleitorado rondonopolitano e, com isso, ganhar musculatura política.

No entanto, o desempenho do fiel escudeiro de Pátio até aqui, pelas informações que circulam nos bastidores, não tem empolgado os apoiadores mais ligados a Pátio e o grupo voltou a discutir internamente o nome da primeira-dama Neuma de Moraes como “Plano B“ para a vaga, embora, publicamente, a ordem seja continuar esbanjando confiança de que a pré-candidatura de Paulo José ainda vai decolar, a partir do momento que vai ficando mais conhecido dos eleitores.

Diante da possível inegabilidade de Neuma, as informações que passaram a circular dão conta de que o grupo político de Pátio busca brechas na legislação para que ela possa vir a ser candidata. Uma das hipóteses ventiladas pelos corredores do Palácio da Cidadania é a possibilidade do prefeito renunciar ao seu mandato um ano ou seis meses antes do fim. Com isso, Neuma poderia se tornar elegível.

A outra hipótese que os apoiadores do prefeito vazaram é de que Neuma e Pátio não seriam “casados no papel”. Apenas que o casal mantém uma “união estável” de vários anos.

O A TRIBUNA ouviu dois advogados especialistas em direito eleitoral, que foram categóricos em afirmar que, mesmo assim, a primeira-dama do município continuaria inelegível, conforme diz o artigo 7º da Constituição e o entendimento do TSE sobre o tema.

“É um caso de inelegibilidade reflexa. E se aplica ao cônjuge, companheiro e parentes do detentor do mandato. A nossa Constituição Federal traz essa hipótese, pois atinge aqueles que mantêm vínculos pessoais com o titular do mandato. Nesse caso, a candidatura da esposa do prefeito em segundo mandato implicaria diretamente em um terceiro mandato pelo mesmo grupo familiar”, comentou Rafael Soares, advogado especialista em Direito Eleitoral e professor membro da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep).

Sobre a possibilidade de Pátio renunciar ao mandato seis meses antes, por exemplo, ele comentou que Neuma de Moraes se tornaria elegível somente para disputar outro cargo, neste caso de vereador “e não para o cargo de prefeito no mesmo município, sob pena de incorrer no terceiro mandato seguido, amplamente vedado pela Constituição e jurisprudência do TSE”.

A hipótese levantada do ponto de vista político, caso fosse possível juridicamente, a renúncia de Pátio seria uma jogada muito arriscada, já que quem assumiria o cargo é o vice-prefeito Aylon Arruda (PSD).

Aylon, que não esconde suas pretensões de suceder Pátio e busca construir com o seu partido um projeto diferente do atual chefe do Executivo, teria a máquina da prefeitura à disposição para tentar viabilizar a sua sonhada candidatura a prefeito e esvaziar a de Neuma.