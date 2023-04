1 de 2

Uma explosão no fim da tarde de ontem (4), no Supermercado Tropical do bairro Vila Operária, deixou três pessoas feridas, sendo uma criança e dois adultos.

- Publicidade -

A criança foi levada ao Hospital Regional de Rondonópolis com ferimentos graves nas mãos, abdômen e rosto, e permanece internada, sob cuidados médicos, estável. Os adultos tiveram ferimentos leves.

A explosão ocorreu por volta das 18h20 em uma gôndola de produtos aerossóis e causou correria dos clientes do supermercado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou que as equipes que atenderam a ocorrência encontraram parte do forro desabado e várias prateleiras com produtos seriamente avariados.

A guarnição do Corpo de Bombeiros isolou o local e averiguou que não havia mais riscos de incêndio para liberar o espaço para a perícia. A Perícia Técnica Oficial (Politec) compareceu ao supermercado, assim como a Polícia Militar. As causas da explosão estão sendo apuradas.

O Supermercado Tropical informou que acionou todas as autoridades competentes a fim de averiguar as causas do ocorrido. Disse ainda que está em contato com as vítimas para prestar todo o suporte e auxílio necessário.