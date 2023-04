Já é certo que a atual secretária municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, não ficará mais no cargo. Inclusive, ela já até teria definido a data para a sua saída: 30 de junho, segundo se comenta nos bastidores.

- Publicidade -

Quem a substituirá é fruto de muitas especulações. Um nome em especial passou a circular com mais força nos últimos dias, segundo apurou o A TRIBUNA. É o nome da atual vereadora Marildes Ferreira (PSB), que passou pela pasta na gestão do ex-prefeito Percival Muniz.

Comenta-se nos bastidores que a relação do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) e a atual secretária Izalba não vem bem algum tempo, ao ponto dos dois terem ficado mais de 20 dias sem sentar para discutir ações para uma das principais pastas da gestão.

O A TRIBUNA ouviu de algumas pessoas com a quem secretária conversou de que ela reclamou de ingerências na pasta, com substituições na equipe sem comunicação prévia do prefeito. “Ela se sentiu fritada, visando força-la a pedir demissão do cargo”, comentou uma fonte.

Há alguns dias circula a informação de que ela comunicou ao prefeito ficará no cargo até o dia 30 de junho, pois precisa ainda encaminhar algumas questões. Uma outra fonte disse que a saída dela não será apenas da gestão. Izalba tem dito, em tom de mágoa pelo tratamento recebido, que não fará mais parte do grupo político do prefeito.

Com a informação da saída de Izalba da Saúde, o primeiro nome que surgiu como favorito para ser o substituto foi o do atual secretário municipal de Infraestrutura, Vinicius Amoroso, que já esteve no cargo num período em que Izalba foi afastada da função pela Justiça.

Inclusive, informações passaram a circular pelos corredores do Palácio da Cidadania de que algumas trocas de funções efetivadas, recentemente, na pasta foram feitas para contemplar pessoas próximas ao secretário Vinicius.

Todavia, o A TRIBUNA apurou junto com pessoas próximas ao prefeito de que a ida de Vinicius Amoroso para Saúde ainda não havia sido definida.

Aliás, a especulação da ida de Vinicius para Saúde abriu espaço para que rumores surgissem para uma possível volta à gestão do ex-presidente da Coder, Argemiro Ferreira.