A morte da professora Elivan Francisca de Souza, de 47 anos, ocorrida na última terça-feira (11), em um acidente na travessia urbana da BR-364, na região do Parque Universitário, reforçou o alerta para a necessidade de intervenções urgentes naquele trecho da rodovia para garantir mais segurança aos moradores que precisam cruzar diariamente a via em meio ao intenso tráfego de veículos pesados, que chega a 20 mil carretas por dia em média.

O problema não é novo, mas líderes comunitários da região vão intensificar a mobilização para buscar apoio político da sociedade para que melhorias sejam feitas e deem mais segurança para quem precisa trafegar pela travessia urbana.

Eles explicam que muitas famílias perderam entes queridos na travessia urbana nos últimos anos e mais essa morte mostra o quanto as intervenções são urgentes, especialmente, após a construção de um novo atacadista no Parque Universitário, o que contribui para aumentar o tráfego de veículos e de pedestres na travessia urbana.

A situação da travessia urbana e os riscos constantes enfrentados por moradores da grande região Salmen, que inclui vários bairros como Parque Universitário, Vila Rica, Padre Lothar, Vila Mamed, Mathias Neves e outros, já levaram as lideranças comunitárias a formarem uma comissão da travessia urbana em outubro do ano passado, que é, justamente, quem pretende intensificar as cobranças por mudanças no trecho.

O presidente da Comissão da Travessia Urbana, que é também o presidente da Associação Nova Aliança da Gleba Rio Vermelho, Nelsivon Silva Gomes, em uma união de forças com a Unisal, presidida por Jovem Carlos da Silva, o Itiquira, explica que é preciso que sejam feitas intervenções urgentes na região.

Ele destaca que a construção de trincheiras ou viadutos seriam as alternativas mais importantes a serem feitas, porém reforça que medidas emergenciais também poderiam ser adotadas para amenizar o problema.

“Muitas famílias já tiveram vítimas na travessia urbana. Pais morreram levando os filhos para a escola. Até dificuldades em lotar professores nas escolas da região quando precisam cruzar a rodovia acontece. Os moradores estão sendo muito impactados em função do trânsito pesado da rodovia, sendo obrigados a disputar espaço com carretas”, diz e ressalta que a comissão quer ampliar o debate sobre o problema, inclusive, com a realização de audiências públicas com a presença de políticos e autoridades locais.