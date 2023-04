Domingo (2/4) é o Dia Mundial do Autismo e, em Rondonópolis, dezenas de pais, responsáveis, autistas, profissionais da saúde e simpatizantes se reuniram em uma caminhada no centro da cidade que aconteceu na manhã deste sábado (1º).

Em Rondonópolis, a caminhada já se tornou uma tradição para chamar a atenção da população para o autismo e das necessidades com relação a tratamento, diagnóstico e inclusão.

Apesar dos avanços que já foram conquistados em Rondonópolis com anos de luta de pais e profissionais, a representante do projeto Autismo na Escola e uma das fundadoras da Associação Rondonopolitana de Pessoas com Transtorno Autista (Arpta), Érica Rezende Barbieri, explica que ainda há muito a ser feito na cidade, principalmente com a ampliação do acesso ao tratamento.

Ela destaca que hoje há muitas clínicas especializadas no tratamento do transtorno autista na cidade, com a oferta de serviços de destaque e de ponta no setor privado, porém no Sistema Único da Saúde (SUS), o tratamento ofertado ainda é bastante deficitário.

“Atendimento de estimulação de tratamento nós não temos um específico na rede pública. O que queremos é que toda a população tenha acesso ao tratamento especializado para o autismo, porque hoje quem tem dinheiro e maneiras de pagar tem acesso, mas quem não tem condições não tem. Esse é o nosso sonho: que toda população tenha acesso ao tratamento de estimulação cedo”, diz.

Érica pondera que houve avanço no atendimento das crianças com transtorno autista nas escolas da rede pública, com um cuidador para as crianças, mas é necessário o tratamento de estimulação.

“Porque se as crianças que não têm o tratamento de estimulação cedo, acabam ficando à margem da educação formal, se tornam incapazes na vida adulta. O diferencial do autismo é que quanto mais cedo o tratamento for feito, muito melhor o prognóstico”, explica a psicóloga.

A associação, conforme destaca Érica, defende a abertura de uma clínica escola do autismo na rede pública, onde a criança pode receber todo o tipo de tratamento. “Hoje em Rondonópolis, não existe um serviço público especializado para atendimento específico para o autismo, que é alta complexidade”.

“Hoje em dia quando a família mais vulnerável consegue um diagnóstico, muitas vezes por meio de profissionais que se volutariam para isso, não há para onde encaminhar para o tratamento por não ter um serviço público especializado”, acrescenta a psicóloga.

Ela reforça que houve avanços como a ampliação das informações sobre autismo para a sociedade e a conscientização sobre a doença, porém ainda há avanços que são necessários com relação ao diagnóstico e tratamento.

Érica foi a criadora do projeto Autismo na Escola em 2017, que atualmente foi encampado pelo Governo do Estado e vem sendo difundido nas escolas da rede estadual, com 500 mil cartilhas sendo distribuídas.

“A gente está criando uma geração psicoeducada para a inclusão, para entender que uma sociedade se faz com a diferença”, externou.

Várias outras atividades vão ser realizadas ao longo deste mês em Rondonópolis, em alusão ao Mês do Autismo.