Está em discussão na Câmara de Vereadores uma proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município para garantir anualmente o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) para o prefeito e o vice-prefeito.

De autoria da Casa, a matéria em discussão visa garantir que servidores municipais que recebem salários próximos ao teto máximo do Município, que é o vencimento pago ao chefe do executivo, não fiquem mais sem receber a RGA.

O salário do prefeito de Rondonópolis atualmente é de R$ 20 mil, que, conforme a legislação, deve ser o maior pago pelo Município. Hoje, existe na Prefeitura uma parcela de servidores municipais que está há sete anos sem a revisão anual das perdas inflacionárias do período.

Isto porque, o prefeito José Carlos do Pátio não estendeu ao seu salário e ao do vice-prefeito a RGA concedida anualmente aos demais servidores do município.

Com isso, quem tem salários girando em torno dos R$ 20 mil que são pagos mensalmente ao prefeito de Rondonópolis não receberam a RGA, pois, caso fossem contemplados, os seus vencimentos ultrapassariam ao do chefe do executivo rondonopolitano, o que é vedado pela legislação.

“Esta proposta visa corrigir uma distorção ocorrida com um grupo de servidores nos últimos sete anos. O prefeito Zé Carlos do Pátio não estendeu a RGA concedida neste período aos servidores ao seu salário e do vice. Com isso, um grupo de servidores que recebe salários próximos do teto máximo do Município está sendo impedido de ter o seu direito à recomposição das perdas inflacionárias anual desrespeitado”, disse o vereador Jonas Rodrigues (SD).

Ele esclarece ainda que, ao contrário das fake news que estão sendo divulgadas nas redes sociais, gerando muita desinformação, a proposta em debate na Casa não favorece os salários dos vereadores, que têm uma legislação própria para isso.

Caso a proposta, que pode entrar na pauta de votação prevista para ser realizada na tarde desta terça-feira (4), seja aprovada, a RGA para o prefeito e o vice só passará vigorar no mês de janeiro do próximo ano.