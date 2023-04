O procurador Geral de Justiça de Mato Grosso, Deosdete Cruz Junior, renovou ontem (26) o pedido de deferimento da liminar que pede a suspensão do aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 de Rondonópolis.

O procurador pede o deferimento de forma monocrática da medida cautelar, alegando decisão similar, por unanimidade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que suspendeu o aumento do IPTU em Cuiabá, bem como a proximidade do fim do prazo para pagamento da cota única do imposto com desconto em Rondonópolis, que chega ao fim nesta sexta-feira (28).

No pedido encaminhado ao desembargador do TJMT, Paulo Cunha, o procurador geral aponta que o Tribunal de Justiça declarou, de forma unânime, a inconstitucionalidade da Lei nº 6.895/2022, do Município de Cuiabá, que aumentou a planta genérica de valores de forma irrazoável, provocando aumento exacerbado nos valores do IPTU de Cuiabá, em violação à capacidade contributiva e em ofensa ao princípio da vedação ao confisco e sua similaridade com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que busca a suspensão do aumento do IPTU em Rondonópolis.