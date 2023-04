Com o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) buscando suspender o aumento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2023 de Rondonópolis e a Justiça negando suspensão do imposto por decisão monocrática, estabelecendo o dia 11 de maio para que o pedido do MPMT seja julgado, muitos contribuintes da cidade têm dúvida sobre o pagamento do imposto com aumento e restituições caso a Justiça decida que as leis municipais que aumentaram o IPTU são inconstitucionais.

Ao A TRIBUNA, o advogado, ex-procurador-geral do Município na gestão do ex-prefeito Percival Muniz, Fabrício Miguel Correia, explica que, inicialmente, é preciso considerar que no dia 11 de maio o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) irá julgar se suspende o aumento do IPTU conforme pedido liminar do MPMT, mas o julgamento do mérito da ação, ou seja, a decisão sobre a inconstitucionalidade das leis que aumentaram o IPTU ainda não tem data para ocorrer.

Em Cuiabá, por exemplo, o TJMT determinou a suspensão do aumento do IPTU após julgar o pedido liminar do MPMT, porém o mérito da ação, que irá decidir se a lei que aumentou o IPTU na capital é constitucional ou não também não foi julgado.