Assim como este empresário, o construtor Ailton Pereira da Silva (55), conforme o A TRIBUNA noticiou na sexta-feira (7), também ficou indignado com os valores cobrados de dois terrenos de 200 metros quadrados cada que tem no Residencial dos Lírios.

“Também tenho outros dois imóveis na cidade que o valor do IPTU subiu mais de 80%. Um absurdo. Nada justifica um aumento desses, ainda mais nesses tempos difíceis que estamos vivendo”, ponderou, citando como exemplo, o local onde tem um empreendimento comercial no centro da cidade.

Muitos deles, estão esperando o desfecho da ação que corre na Justiça para definir sobre o pagamento do IPTU 2023, que teve o prazo prorrogado para o pagamento da cota única, com desconto, pela Prefeitura de Rondonópolis até o próximo dia 28 de abril.

No caso dele, o aumento registrado chegou a cerca de 258%. O valor cobrado no ano passado foi de R$ 451,00 para cada um dos seus terrenos e neste ano saltou para R$ 1.615,41. “Quase caí duro”, disse ele ao A TRIBUNA, acrescentando que ainda não pagou o imposto municipal, pois não considera justo.

Ailton contou ainda que, assim como ele, vários outros proprietários de imóveis e terrenos no Residencial dos Lírios também estão revoltados com o aumento no valor do IPTU este ano, pois consideram abusivo. “Aguardamos o Judiciário para que faça justiça nesta questão do IPTU em Rondonópolis. É um absurdo o que a Prefeitura está cobrando”.

PRORROGADO

O prazo para o pagamento da cota única do IPTU 2023, com desconto de 20%, foi prorrogado pela Prefeitura de Rondonópolis para o dia 28 de abril.

Inicialmente previsto para o dia 10, a prefeitura, por conta do feriado da “Semana Santa”, solicitou ao legislativo municipal, conforme o A TRIBUNA já informou, que o prazo fosse estendido por mais sete dias.

No entanto, a Câmara Municipal aprovou o projeto do executivo, com uma emenda, de autoria do vereador Júnior Mendonça (PT), atual presidente da Casa de Leis, adiando até o dia 28 de abril.

Ao apresentar a emenda, ele justificou que atendeu aos diversos pedidos recebidos de pessoas e entidades da sociedade civil organizada, como a Subseção de Rondonópolis da Ordem dos Advogados (OAB), presidida pelo advogado Bruno Castro.

“Além disso, para aguardar também a liminar que o MPE está pleiteando na Justiça contra o aumento do IPTU deste ano”, completou o presidente da Câmara.

ABUSIVO

O procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Deosdete Cruz Júnior, pediu para que a Justiça conceda uma medida cautelar suspendendo, imediatamente, a cobrança do IPTU pela Prefeitura de Rondonópolis – o que ainda não teve um parecer.

O procurador-geral alega na Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), impetrada no último dia 17 de março, que o aumento do imposto municipal foi abusivo. O pedido do MPE, que aguarda para ser analisado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MT), foi distribuído ao desembargador Paulo da Cunha.

Recentemente, conforme o A TRIBUNA noticiou, desembargadores do TJMT consideram inconstitucional a lei da Prefeitura de Cuiabá que aumentou o IPTU deste ano e suspendeu a cobrança. A expectativa é de que uma decisão semelhante pode se repetir no caso de Rondonópolis.

OUTRO LADO

Por meio da Procuradoria Geral do Município, a Prefeitura de Rondonópolis já disse que as leis complementares municipais questionadas apenas atualizaram a planta genérica do Município para fins de incidência do IPTU, pois algumas regiões fiscais do Município, altamente valorizadas, estavam sendo tributadas com valores muito aquém do valor atual dos imóveis.

Além disso, acrescentou que a alteração legislativa foi razoável e proporcional e em observância ao princípio constitucional da anterioridade tributária.