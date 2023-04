Após a denotação do primeiro artefato, o autor da mensagem fez novo contato com o atendimento ao consumidor da empresa exigindo, novamente, o pagamento sob pena de um novo ataque.

No mesmo dia, por volta das 18h, em uma das lojas da rede, localizada no bairro Vila Operária, houve a detonação de um artefato explosivo que causou lesão corporal grave em duas pessoas, sendo uma delas uma criança de sete anos, além de lesões em outros clientes.

Em entrevista concedida ontem na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), o delegado Santiago Sanches, explicou que foi apurado que no dia 04 de abril, por volta das 8h30, o serviço de atendimento ao consumidor do supermercado recebeu mensagens por aplicativo de uma pessoa que se dizia ser membro de uma organização que efetua ações de altíssima violência exigindo o pagamento de R$ 300 mil em moeda virtual sob pena de um ataque contra as lojas da empresa.

O suspeito foi preso em sua residência no bairro Residencial Farias, trabalhava como barbeiro e não tinha nenhuma passagem pela polícia. No interrogatório, ele confessou o crime.

O suspeito de ser o autor do crime, R.M.D.O, de 36 anos, teria agido sozinho e provocado a explosão como forma de tentar extorquir R$ 300 mil da empresa. O crime, que ocorreu no último dia 4 de abril, comoveu e provocou medo na população.

No dia seguinte, 5 de abril, após a polícia solicitar que todas as unidades do supermercado ficassem fechadas, mais um artefato explosivo foi encontrado em outra loja do supermercado, no Jardim Tropical. A Polícia Civil acionou as unidades especializadas – Gerência de Operações Especiais e BOPE para desarme e fazer a detonação da bomba.

De acordo com o delegado, foi identificado que se tratava de artefato explosivo bem elaborado, com acionamento por mecanismo eletrônico de detonação à distância.

“O autor tinha conhecimento de montagem de explosivo e de eletrônica, já que o artefato tinha detonação remota, com acionamento à distância. Chamou a atenção que era um artefato bem montado e com grande poder de detonação”, destacou.

Sanches afirmou ainda que os indícios apontam uma ação individual. “Nós estamos trabalhando com a hipótese de que ele agiu sozinho e por enquanto, não há indícios que houve a colaboração de outras pessoas, mas não descartamos a possibilidade”, disse o delegado.

CONFESSOU QUE PREMEDITOU O CRIME

O delegado da Derf, Fábio Nahas, destacou que em interrogatório o acusado confessou que foi o responsável pela explosão e afirmou que tinha habilidades de trabalhar com moedas virtuais, tinha conhecimento de eletrônica e em montagem de bombas. “Ele disse que a intenção dele era econômica”, acrescentou.

O suspeito relatou ainda durante o interrogatório que no ano passado, teve a ideia de causar prejuízos materiais em “quem tem muito dinheiro” e a rede de supermercado foi a primeira que veio em sua mente, devido ao grande fluxo de pessoas no local, pois poderia se camuflar no meio da multidão e implantar as bombas. Ele negou que tivesse outras vítimas (empresas) em mente para praticar o mesmo crime.

Ele disse ainda que em 31 de março, por volta das 8h, colocou a primeira bomba no supermercado da Vila Operária. Após uns 30 minutos, o investigado colocou a segunda bomba na loja do Jardim Tropical.

O delegado Santiago Sanches afirmou que já fez o pedido de prisão preventiva do acusado à Justiça e que foram coletadas provas suficientes para apontar a autoria do crime.

Segundo o delegado, o investigado responderá pelos crimes de extorsão qualificada (com agravamento pela lesão causada nas vítimas) e explosão, mas com o andamento das investigações poderá responder ainda por tentativa de homicídio.

A investigação foi realizada ao longo de uma semana pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, com apoio da Delegacia Regional, Delegacia de Homicídios e Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, e chegou, primeiramente, na localização de um veículo que foi usado na ação delituosa.

Após a identificação do proprietário do veículo, foi efetuada a representação pela busca e apreensão domiciliar, deferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis.